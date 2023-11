Viva Miss Italia che fa rodere il fegato alla sinistra

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 13 novembre 2023) “Vorrei vincere per portare in alto il nome delle donne. Siamo forti e dobbiamo raggiungere la nostra indipendenza”. Era stata questa la risposta di Francesca Bergesiodomanda sul perché avrebbe dovuto vincere lei. Nella Sala Europa del palazzo dei congressi di Salsomaggiore Terme, la sera dell’11 novembre, la diciannovenne alta 180 cm, occhi e capelli castani è stata incoronata da Patrizia Mirigliani e da Vittorio Sgarbi come la reginetta d’. Una frase così avrebbe potuto candidarla a paladina dei diritti femminili, invece no: trattandosi del concorso di bellezza ormai consideratostregua del patriarcato ed essendo Francesca parente di un leghista,fine l’hanno crocifissa. La serata di“È un’emozione ...