Vittima di bullismo | si toglie la vita a 13 anni | “Tragedia inaccettabile”

(Di lunedì 13 novembre 2023) Se un 13enne arriva arsi laabbiamo perso tutti. Un figlio, un amico, uno studente, un futuro cittadino: che non trova più vie d’uscita, che non ha più speranze, costantementedell’odio di coetanei. È successo a Palermo, dove uno giovane adolescente, alunno della scuola media Vittorio Emanuele Orlando, si è suicidato sabato sera perché non riusciva più a sopportare ilnei suoi confronti, di stampo omofobico. Il partito Gay Lgbt+ e Gaynet denunciano il fenomeno delaggravato dalla matrice omofobicaIl ragazzo, infatti, era preso di mira per il suo presunto orientamento sessuale, perché considerato gay dai bulli. (Presunto) Gay quindi diverso, sbagliato, “da curare” magari a suon di insulti ed offese, se non di botte: come si arriva a pensare tutto questo da ...