Villa Clea a Milano | nuova residenza fluida per artisti

Leggi su dilei

(Di lunedì 13 novembre 2023) Un luogo d’incontro, dove l’arte in ogni sua sfumatura può finalmente trovare spazio, ma anche unaprivata e un alloggio per le vacanze:, situata nella periferia di, è un vero gioiello tutto da scoprire. Si tratta di una “casa”, come la definiscono i suoi creatori, che unisce studio e ricerca, esposizione e. Tutto tra quattro mura, sapientemente restaurate per dare vita ad un’oasi a due passi dal centro., una “casacontinua a vivere un periodo d’oro e di rinnovamento, che sempre più spesso coinvolge l’arte in ogni sua forma. Ed è spesso nei quartieri periferici, quelli “dimenticati da Dio” che un tempo ospitavano solamente campagna, che oggi trovano ...