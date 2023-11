Vieri accende Juve-Inter | «Con Allegri può succede di tutto…»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 13 novembre 2023) Le parole di Christian, ex attaccante di entrambe le squadre, sul derby d’Italia in programma nel prossimo turno Christian, ex attaccante, ha parlato a Radio TV Serie A. LE PAROLE- «Intanto tutto il mondo guarderà questa partita, una è prima e l’altra seconda. Già è una buona cosa che ci guardano tutti (sorride, ndr). Come dice Massimiliano, in una partita secca puòre di tutto. Secondo me l’è in forma, gioca un bel calcio e ha una rosa lunghissima. Lantus non sta giocando bene come l’, però comunque prende pochi gol. Davanti riesce sempre a far gol e ha quattro attaccanti fortissimi. Moise Kean non mi ha mai fatto impazzire ma quest’anno è in un grande stato di forma, anche se non sta segnando: è cresciuto da tutti i ...