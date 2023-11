VIDEO – La ‘follia’ di Dimarco e il gol di Calhanoglu | Inter-Frosinone da altra prospettiva

Leggi su inter-news

(Di lunedì 13 novembre 2023) Lo straordinario gol di Federicoda centrocampo e il raddoppio di Hakandal dischetto. Rivivi tutte le emozioni dida unadiversa. TUTTE LE EMOZIONI – Federicoinha segnato un gol da capogiro che resterà nei ricordi dei tifosi nerazzurri per tantissimi anni. La sua rete e quella di Hakandal dischetto nelle immagini di, gara vinta 2-0 dagli uomini di Simone Inzaghi primi in classifica. Rivivi le emozioni della partita vinta in casa, da unadiversa, cioè dalle telecamere del club presenti a bordocampo a San Siro.-News - Ultime notizie e calciomercato ...