VIDEO – Inter-Frosinone 2-0 | Serie A | gol e highlights della partita

Leggi su inter-news

(Di lunedì 13 novembre 2023), posticipododicesima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-0: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. DISTANZA RISTABILITA –2-0 nel posticipododicesima giornata diA. L’risponde di nuovo alla Juventus e dopo la sosta si presenterà a Torino in vetta alla classifica. Dieci minuti e, su angolo di Hakan Calhanoglu sfiorato sul primo palo, Marcus Thuram sul secondo non riesce a deviare in rete. Stefano Turati al 19? nega l’1-0 a Lautaro Martinez, su un bel tiro sotto la traversa dell’attaccante. Ma al 43? il portiere del ...