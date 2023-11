VIDEO – Fiorentina-Bologna 2-1 | Serie A | gol e highlights della partita

Leggi su inter-news

(Di lunedì 13 novembre 2023), matchdodicesima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-1: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. TENDENZA RIBALTATA –2-1 nella dodicesima giornata diA. Mai vittoriosa dopo la sosta in campionato, lasi risolleva colche veniva da dieci turni consecutivi senza perdere. Bravissimo Giacomo Bonaventura a sbloccare la situazione al 17?, con un gran destro sotto l’incrocio su suggerimento in area di M’Bala Nzola. Alla mezz’ora punizione da destra, mano in area di Fabiano Parisi e rigore assegnato al VAR. Cambia ...