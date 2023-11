VIDEO Clamoroso in Napoli-Empoli | spunta il video fake di ADL e la lite con un tifoso

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 13 novembre 2023) Regna nervosismo in casa: sui socialunche vede il patron De Laurentiis litigare con unma è un. NOTIZIE CALCIO. Ilsubisce una sconfitta amara contro l‘nel recupero della sfida valida per la dodicesima giornata di campionato, accompagnata da fischi da parte dei tifosi. Rudi Garcia prende decisioni sorprendenti, lasciando Kvaratskhelia in panchina. Il giocatore georgiano entra al 54? e crea tre occasioni, ma la rete decisiva arriva al 91? con Kovalenko. La partita segna la quarta sconfitta interna, e le scelte confuse di Garcia sono al centro delle critiche. Il tecnico francese non è riuscito a dare continuità alla squadra, che viene fischiata insieme a lui. La decisione sul futuro ...