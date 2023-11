Victor Osimhen torna a parlare | l’offerta saudita | l’annuncio sul futuro

Dopo lo scudetto,non se la sentiva di lasciare il Napoli e il calcio europeo e a trasferirsi in Arabia Saudita : è lo stesso centravanti nigeriano a raccontare i retroscena del suo no all' Al - Hilal in ...

Osimhen disperato, il nigeriano incredulo per l'errore di Kvara (VIDEO) AreaNapoli.it

Il retroscena svelato da Victor Osimhen sull'offerta dall'Arabia Saudita e non solo: le sue parole La situazione a Napoli non è semplice: Rudi Garcia è ormai vicinissimo all'esonero (qui tutti gli agg ...Il difficile 'no' all'Arabia Saudita e l'occhio ancora una volta strizzato alla Premier League. Victor Osimhen dice tutto senza filtri, l'attaccante del Napoli è intervenuto a 'Obi One Podcast', il ...