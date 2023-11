Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2023 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 novembre 2023)DEL 13 NOVEMBREORE 20.20 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA CRISTOFORO COLOMBO DOVE A CAUSA DI UN INCIODENTE SI SONO FORMATE CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA TRAFFICO REGOLARE INVECE SIUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAIN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI, DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA DI COLOMBO E PORTA SAN PAOLO ALLE 21, POI BUS SOSTITUTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO. DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO Servizio fornito da Astral