Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 novembre 2023)DEL 13 NOVEMBREORE 19.35 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA CRISTOFORO COLOMBO DOVE A CAUSA DI UN INCIODENTE SI SONO FORMATE CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANUALRE DOVE SI VIAGGIA A RILENTO TRAFIUMICINO E A24 MENTRE IN INTERNA SONO PRESENTI CODE A TRATTI TRA LA CASSIA E DIRAMAZIONESUD CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO IN USCITA CODE ANCHE SULLAFIUMICINO TRA E LA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA VERSO IL RACCORDO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA, SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E TIVOLI E SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E ...