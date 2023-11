Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 novembre 2023) VIABILITA’ 13 NOVEMBRE ORE 12:20 MARCO CILUFFO NUOVAMENTE BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAVIABILITA’ REGOLARE E SCORREVOLE SULLE MAGGIORI AUTOSTRADE DELLACOMPRESO IL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALATO UN INCIDENTE SULLA VIA PONTINA IN DIREZIONE DI LATINA ALL ALTEZZA DEL COMUNE DI APRILIA IN PROVINCIA IN ZONA CASSINO RICORDIAMO CHE RIMANE ANCORA CHIUSA LA SORA CASSINO A CAUSA DI UNA FRANA PE RMALTEMPO SIAMO TRA BELMONTE CASTELLO E SANT’ELIA FIUMERAPIDO INVECE PER LAVORI A NORD DELLA CAPITALE SULLA VIA BRACCIANESE CONTINUANO I LAVORI PER SCAVO E POSA DI CAVI ELETTRICI SIAMO ALL ALTEZZA DI VIA DELLA TRAGLIATELLA CON ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBLITA’ È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO ...