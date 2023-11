Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 novembre 2023) VIABILITA’ 13 NOVEMBRE ORE 10:20 MARCO CILUFFO BUON GIORNO E BUON INIZIO SETTIMANA DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA DISAGI PER I PENDOLARI DELLA LINEA FERROVIARIAVITERBO AL MOMENTO LA CIRCOEN è RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINE NEI PRESSI DELLA FERMATA LA STORTA SI STIMANO 15 MINUTI DI RITARDO PER I TRENI IN VIAGGIO PASSIAMO ALLA VIABILITA DOVE SI è NORMALIZZATO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE E ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO SEGNALATI DEI RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA ALL ALTEZZA DI VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBLITA’ È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO Servizio fornito da Astral