Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2023 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 novembre 2023) VIABILITA’ 13 NOVEMBRE ORE 08:20 MARCO CILUFFO BUON GIORNO E BUON INIZIO SETTIMANA DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAGGIORNAMENTO SULL AUTOSTARDA A1NAPOLI RISOLTO L INCIDENTE TRA LE USCITE DI FERENTINO E COLLEFERRO AL MOMENTO RIMANGONO CODE RESIDUE IN DIREZIONE DEL RACCORDO SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO MOLTO TRAFFICATE LE DUE CARREGGIATE IN INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA TUSCOLANA E APPIA E TRA SALARIA E NOMENTANA IN ESTERNA STESSA SITUAIZONE TRA LAFIUMICINO E APPIA PER TRAFFICO INTENSO POI CI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO SEMPRE VEROS IL CENTRO AUTO IN FILA SULLA FLAMINIA E SALARIA RISPETTIVAMNETE DAL RACCORDO E DAL RACCORDO FINO A VIA DEL CAPPELLACCIO SIS TA IN CODA SUILLA ...