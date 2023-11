Via d’Acqua della Reggia di Caserta | pubblicato l’ultimo bando PNRR

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 13 novembre 2023). È statoil quarto e ultimodi. Indetta la gara per il restauro, il recupero e la valorizzazioneViadel Parco reale. Il Museo del MinisteroCultura, passo dopo passo, chiude un altro cerchio. Dopo la pubblicazione degli avvisi per le sorgenti del Fizzo e l’Acquedotto Carolino, per il nuovo sistema di irrigazione e la rigenerazione dei tappeti erbosi del Parco Reale, per la tutela e salvaguardia del Bosco storico e delle strutture architettonicheReale Tenuta di San Silvestro, è stata aperta il 10 novembre la nuova procedura. Essa è relativa ai servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto di fattibilità ...