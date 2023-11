Veronica Peparini e Andreas Muller | la gravidanza sta andando male | “Chiediamo rispetto”

(Di lunedì 13 novembre 2023) Dalla gioia al dolore immenso:stanno vivendo momenti di dramma dopo l’annuncio dellache aveva entusiasmato tutti, e che era arrivato una settimana fa dopo una puntata di Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin,edavevano raccontato di aspettare due gemelle: due bimbe, che stavano crescendo a vista d’occhio al punto che la pancia non era più ignorabile da chi vedeva ladal vivo. Ora, però, una brutta notizia arriva come una secchiata d’acqua gelida, a rovinare l’idillio.: “Sono prontissimo a diventare papà” La coppia, che sta insieme da molti anni, aveva cercato a lungo la ...

