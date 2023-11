Verdena | nuove date per il documentario di Francesco Fei | X sempre assenti

(Di lunedì 13 novembre 2023) Non si ferma il viaggio di Xdedicato alla bandper l'uscita del film. Prosegue il viaggio nei cinema di XdiFei dedicato ai. Il film segue la band nel privato e nella preparazione del tour di Volevo Magia, disco che segna il loro ritorno sulle scene dopo sette anni di silenzio, nel 2022. Presentato in anteprima al Biografilm Festival 2023, il film ha iniziato il tour nei cinema da venerdì 3 novembre. Prodotto da Capitol Records e Universal Music Italia, il film è distribuito da Lab80 Film. Ora in arrivo cona Milano, Brescia, Como, Albino (BG), Mezzago (MB), ...

... documentario di Francesco Fei dedicato ai. Il film segue la band nel privato e nella ... Ora in arrivo condate a Milano, Brescia, Como, Albino (BG), Mezzago (MB), Genova, Verona, Rovigo, ...

Verdena: nuove date per il documentario di Francesco Fei, X ... Movieplayer

Al Nuovo Eden 'Yuku e il fiore dell' Himalaya', 'Io capitano', 'X ... QuiBrescia.it

Non si ferma il viaggio di X sempre assenti, documentario dedicato alla band Verdena, nuove date per l'uscita del film.“DOX” è il titolo del secondo atteso album dei NU – SHU in uscita il 15 novembre per la label indipendente Discographia Clandestina, da sempre attenta ai suoni e alle vibrazioni provenienti dal ...