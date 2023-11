Venti artisti raccontano l’economia circolare Urso e Capuano aprono la mostra promossa dal Conai

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 13 novembre 2023) Arte: è il titolo dellainauugurata stamane nell’Atrio di Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal ministro Adolfoe il presidenteIgnazio. Sarà aperta fino al 4 dicembre. Dopo quelle al Maxxi e alla Camera dei Deputati, è la terza occasione per ammirare dal vivo leopere, affidate alla curatela di Spazio Taverna, con cuiha voluto invitarea raccontare. E, in qualche modo, gettare uno sguardo nuovo sul percorso che i materiali posso fare per rinascere attraverso il riciclo. “Unaimportante e significativa – ha dichiarato il ministro Adolfo ...