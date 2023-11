Venezia | scomparsi due giovani da sabato sera Il papà della ragazza | “Lui non aveva accettato la fine della relazione”

(Di lunedì 13 novembre 2023) Paura per la scomparsa di due ragazzi veneti. Danon si hanno più notizie di due 22enni, Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, ex fidanzato. Isono spariti e i loro cellulari risultano spenti. Laè di Vigonovo, in provincia di, mentre lui è di Torreglia, in provincia di Padova. Entrambi sono studenti di Ingegneria all’Università di Padova. La lorosarebbe terminata nell’agosto scorso ma i due erano rimasti in buoni rapporti. Secondo quanto è stato ricostruito da Corriere del Veneto, i due 22enni si sono incontrati, 11 novembre. La giovane è uscita di casa attorno alle 18 ed è salita a bordo...

E' stato attivato il piano per le persone scomparse e le ricerche dei carabinieri si stanno concentrando non solo nella provincia dima anche in tutto il Nord - est. I carabinieri indagano ...

Venezia, Giulia Cecchettin e l'ex Filippo Turetta scomparsi da sabato Sky Tg24

Scomparsi due giovani veneti, l’angoscia dei genitori e la doppia denuncia La Nuova Venezia

Paura per la scomparsa di due ragazzi veneti. Da sabato sera non si hanno più notizie di due 22enni, Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, ex fidanzato della ragazza. I giovani sono spariti e i loro ce ...Le ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta proseguono senza sosta. I due sono stati visti insieme l'ultima volta lo scorso sabato.