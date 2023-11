Vela | Germani-Bertuzzi argento europeo e pass olimpico nei 49erFX! Epilogo beffardo per Ferrarese-Chistè

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 novembre 2023) Sensazioni contrastanti in casa Italia a Vilamoura dopo l’ultima giornata dei Campionati Europei Open 2023 delle derive acrobatiche 49er e 49erFX. Il movimento azzurro può infatti festeggiare la qualificazione per Parigi 2024 nel doppiofemminile 49erFX grazie a Janae Giorgia, ma deve rimandare all’anno prossimo l’appuntamento con ilal maschile tra i 49er. Quest’oggi era prevista una regata di Gold Fleet e a seguire nel pomeriggio la Medal Race, ma le condizioni meteo (vento troppo leggero) hanno reso impossibile lo svolgimento delle prove in programma. Nonostante una lunga attesa in acqua, gli organizzatori hanno dovuto alzare bandiera bianca annullando tutte le regate di oggi e rendendo definitive le classifiche generali maturate ieri. In campo femminile la Norvegia ha conquistato il ...