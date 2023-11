Vela | Europei Vilamoura 2023 | Germani-Bertuzzi conquistano carta olimpica e argento nel 49erFX

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 novembre 2023) In archivio glidi Nacra 17, 49er e, andati in scena a(Portogallo). Ottime notizie per l’Italia, che proprio nella giornata conclusiva – caratterizzata dall’assenza di vento -, ha potuto festeggiare un pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. A conquistarlo sono state Janae Giorgia, medaglia d’nel. Il duo azzurro ha concluso la prova con un totale di 66.0 punti ed ha ottenuto lapoiché le norvegesi Helene Næss e Marie Rønningen (oro con 58.0) erano già qualificate. A completare il podio le spagnole Tamara Echegoyen e Paula Barcelò (80.0). Grande Italia anche nel Nacra 17, dove ben due equipaggi azzurri si sono messi una medaglia al collo. Per ...