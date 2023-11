Vacanze di Natale | turismo in leggero calo; ci salvano i ricchi dall' estero

Leggi su panorama

(Di lunedì 13 novembre 2023) Si avvicina la fine dell’anno e, con l’arrivo imminente delle festività, ci si chiede quale sarà il sentiment degli italiani e le prospettive per ledi, dal punto di vista del. I dati dell’anno scorso (2022), emersi da un’indagine di Federalberghi sulsotto le feste die Capodanno, avevano mostrato un record di presenze con oltre 17 milioni di italiani in viaggio nel periodo trae Capodanno e registrando un giro d'affari superiore ai 13 miliardi di euro. «Leggo questi risultati come una dichiarazione di amore degli italiani per l'Italia" disse nel 2022 Il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca. "Siamo diventati menofili a quanto pare. Nel corso degli ultimi due anni, in molti hanno trascorso le ...