Va al lavoro e trova la casa occupata | “Da cinque giorni dormo in auto”

(Di lunedì 13 novembre 2023) Era uscito di, come ogni mattina, per andare a lavorare. Al ritorno, per un cittadino di Quarto, comune dell’area flegrea di Napoli, l’assurda sorpresa: hato il suo appartamento occupato da degli sconosciuti, tre donne e alcuni bambini. I vicini hanno visto gli estranei intrufolarsi, e hanno avvertito il proprietario dell’abitazione. L’uomo ha subito avvertito le forze dell’ordine, ma non è riuscito comunque a rientrare inpoiché, secondo gli agenti, ci sarebbero state alcune verifiche da fare presso gli uffici comunali. La vicenda è stata riferita dal deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli al quale l’uomo si è rivolto in cerca d’aiuto: “Vivo in macchina dae se voglio entrare inmia per prendere i miei effetti personali devo ...