(Di lunedì 13 novembre 2023) A 5 giorni dalla denuncia la vittima è ancora costretta a dormire in, mentre degli estranei riposano nel suo letto e usano le sue cose

Chi ha vissuto un rientro forzato, inizia a cercaresolo dopo parecchi mesi, il tempo necessario per adattarsi alla nuova realtà. Il migrante di, più vulnerabile, in genere è sostenuto,...

Va al lavoro e al ritorno si ritrova la casa occupata: ora vive in auto ilGiornale.it

Assurdo a Quarto: esce di casa per andare a lavoro, al suo ritorno la trova occupata Internapoli

Beppe Grillo show al ritorno in tv dopo quasi 10 anni, ieri sera ospite di Fabio Fazio a 'Che Tempo che Fa'. Il garante del Movimento 5 Stelle ha parlato per quasi un'ora, segnando sempre più… Leggi ..."E ci aspettiamo di presentare in Ue anche la formulazione sottocutanea", di lecanemab-irmb, e gli altri progetti su cui si sta lavorando. "L'Europa ha una ... Un altro trial si pone il problema del ...