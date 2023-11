Uso solo yogurt | banane e fiocchi d’avena Il risultato è delizioso e con solo 90 kcal

Leggi su donnaup

(Di lunedì 13 novembre 2023) Una delizia che puoi mangiare in qualsiasi momento della giornata sono i pancake. Questa sorta di frittelle deliziose sono facilissime da fare e sono così tanto super golose che faranno venire l’acquolina in bocca anche a chi non ama particolarmente le. Chiunque potrà mangiare questa golosità infatti questi pancake contengono poche calorie e sono ottime per chi segue una dieta. Questo sgarro quindi non si tramuterà mai in un peccato di gola. Inoltre la preparazione è super semplice e anche molto veloce. Mangia questi deliziosi pancake a merenda oppure a colazione e la tua famiglia ne andrà matta. Pancake: ingredienti e preparazione. Per portare a termine queste frittelle fatte in casa, perfette da servire a colazione, ti servirà soltanto una mezz’oretta di ...