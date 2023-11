Usa | portavoce Casa Bianca Karine Jean-Pierre | A Mosca simulazione virtuale di distruzione totale degli Stati Uniti con missili balistici Bulava - VIDEO

La guerra tra Israele e Hamas è giunta al 39esimo giorno. Ilmilitare ha fatto sapere che, tra aviazione e truppe di terra, le Idf hanno effettuato " 4. Sempre secondo i funzionari, gli ...

Cina: i capi di Stato di Cina e Stati Uniti avranno uno scambio sulle ... Radio Cina Internazionale

Pechino: non definire le relazioni Cina-Usa in termini di concorrenza ... Il Sole 24 ORE

Aumenta la violenza al confine fra Israele e Libano e la battaglia infuria attorno alle strutture sanitarie della Striscia. L'Oms: "Il mondo non può ...A metà 2019, l’esercito israeliano ha usato un attacco di precisione in un’angusta strada per uccidere un comandante di Hamas che ha definito «l’uomo dei ...