Usa-Cina | come andare oltre l’incontro all’Apec Summit L’analisi di Carrai

(Di lunedì 13 novembre 2023) È daun anno che Xi Jinping e Joe Biden non si parlano faccia a faccia, e questo dà aldi San Francisco, in occasione del’Apec(la riunione della Asia Pacific Economic Cooperation), un valore significativo di per sé. Nella sostanza, è già un risultato che i leader delle prime due potenze globali si parlino. E la macchina diplomatica avviata nei mesi scorsi in preparazione dell’appuntamento californiano, che ha portato a molti altri incontri, scambi e un ravvivamento del dialogo che si era completamente spento negli ultimi anni, è stata altrettanto significativa, fa notare Maria Adele, esperta di Global China Studies alla New York University di Shanghai. Le visite ad alto livello hanno anche avuto un protocollo più caldo del normale (Xi ha accolto personalmente il segretario di Stato ...