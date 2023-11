Upload 3 | la spiegazione del finale di stagione della serie Prime tra distopia | fantascienza e satira

Leggi su europa.today

(Di lunedì 13 novembre 2023) Venerdì 10 novembre suVideo sono usciti gli episodi 7 e 8, intitolati rispettivamenteDay e In carne e ossa, ovvero ildidi3, latv che parla di un futuro prossimo in cui è possibile scaricare la propria anima in un "paradiso" digitale. E, come abbiamo...