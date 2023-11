Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 13 11 23

Leggi su isaechia

(Di lunedì 13 novembre 2023) Raffella Scuotto prendendo sottobraccio Beatriz D’Orsi al grido di ‘facimic nu bell cafè‘, nel finale dellaodierna di, si è guadagnata l’immunità dalla sequela di critiche che avevo in mente di farle. Ecco, se ogni tanto dentro quello studio, tra giovani e attempati, si vedesse un pizzico più di solidarietà femminile sarebbe davvero cosa buona e giusta, e mi auguro che il gesto di Raffaella non sia stato puramente occasionale ma possa indicare un suo cambio di approccio, perché tra le cose che meno mi sono piaciute di lei nelle ultime puntate (oltre alle urla spropositate per OGNI SINGOLA COSA) c’è proprio questo continuo voler, più o meno direttamente, sminuire la rivale a suon di ‘se vuoi la bambolina io non sono come lei, se vuoi una smorta io non sono come lei, se vuoi una bella addormentata io non sono come ...