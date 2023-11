Un’overdose spezza la vita di Keila | lo strazio dei genitori | «La sua morte serva da monito»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 13 novembre 2023) «Come familiari sentiamo la necessità di dare un senso a ciò che per noi, ciascuno di noi, senso non ha. Ci provi ogni giorno, in ogni modo a salvarli ma non è semplice, spesso impossibile. E tutto l’amore che puoi offrire è insufficiente e questo ti fa sentire davvero impotente. Nessuno può farcela da solo. Né a salvarsi né a salvarli». Inizia così una lunga lettera firmata daidiCampo, 33 anni, morta nei giorni scorsi a Ribera, per. Non il primo caso nel piccolo centro dell’Agrigentino, che circa un anno fa ha fatto registrare diversi decessi dovuti ad una partita tagliata male. Un’emergenza, la diffusione di stupefacenti, che era stata duramente contrastata dalle attività dei carabinieri ma anche da posizioni pubbliche assunte dalla chiesa. «Ladisia una ...