Università | Mattarella | “Alloggi studenti questione di primaria importanza”

Leggi su fattidipaese

(Di lunedì 13 novembre 2023) “Ringrazio il ministro Bernini per il suo intervento, per le considerazioni rilevanti che ha svolto, particolarmente per quella con cui ha dato conoscenza di quanto già realizzato e quanto in corso di realizzazione per gliper glifuori sede. È unanon soltanto dima anche antica”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo a Napoli all’inaugurazione dell’Anno accademico dell’Federico II, in occasione dell’800/mo anniversario della sua fondazione. “Non sarà sfuggito al ministro, come non è sfuggito a me e ad alcuno dei presenti – ha proseguito il Capo dello Stato – come nella prolusione il professor Mazzucchi, volutamente immagino, ha ricordato che Federico II disponeva ...