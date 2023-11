La Fiera di Bologna, infatti, realizza un'ampiadel suo fatturato all'estero (il 19% secondo ... Informa non potrebbe però superare la quota del secondo socio, la Camera di Commercio , che ha...

Una fetta d'anguria per sostenere la Palestina Vanity Fair Italia

Una fetta di teatro: "Cappuccetto Rosso" PadovaOggi

In realtà non si fa riferimento all'estate e il frutto in sé c'entra e non c'entra: quella fetta di anguria ha a che fare con la ... Poi c'è chi ci mette pure una spiegazione più profonda e recondita: ...Questo spettacolo de La Bottega Teatrale fa parte della rassegna “Una Fetta di Teatro” al Cinema Esperia di Padova. Acquista il biglietto un’ora prima dello show presso la biglietteria – costo 6 euro ...