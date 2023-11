Un Professore 2 | presentata la nuova stagione della Fiction con Alessandro Gassmann in onda dal 16 novembre su Rai1

(Di lunedì 13 novembre 2023)oggi la secdi Untorna a vestire i panni del professor Dante Balestra, pronto a continuare a insegnare ai suoi alunni la filosofiavita, quella che serve per affrontare il mondo quotidiano. L'appuntamento sarà suma anche su RaiPlay in anteprima il 142023

Un2:la nuova stagione della Fiction di Rai1 con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi Quando un progetto funziona è chiaro che continui. Ed è per questo che da domani " 14 ...

Gassmann, 'sono il professore che avrei voluto incontrare' Agenzia ANSA

Un Professore 2, le interviste al cast: "Stagione senza freni per ... Gay.it

Il Professore, la cui seconda stagione va in onda su Rai1 giovedì 16 novembre alle 21:30, ma da domani, martedì 14 novembre, i primi due episodi saranno disponibili in anteprima su Raiplay. Presentata ...Alla presenza del sindaco Massimo Olivetti, l'autore, preside della Marchetti per 25 anni, ha dialogato con la professoressa Fulvia Principi per presentare il suo libro, che racconta la storia della ...