“Un poster per la pace” – Il Lions Club Trasimeno premia la giovane Maria Iulia Gallinella

(Di lunedì 13 novembre 2023) Panicale, 13 novembre ‘23 – Con un delicato disegno dedicato alla connessione tra i popoli,della classe 2°B della secondaria di primo grado di Tavernelle si è aggiudicata il primo premio assegnato dalnell’ambito del concorso internazionale “Unper la”. Quello di Panicale-Piegaro-Paciano è stato l’Istituto scelto quest’anno daldel, presieduto da Federico Marzoli, per partecipare all’iniziativa “Unper la”, il più grande concorso tra gli studenti di tutto il mondo ideato dalInternational al fine di far riflettere i giovani sull’importanza della. Le opere ...

... prisoner of conscience ', edizione speciale del concorso internazionale di comunicazione sociale 'For Tomorrow ', lanciato nel gennaio 2021il primo anniversario del suo arresto in ...

Faenza. Martedì 14 novembre premiazione ‘Un poster per la pace’ ravennanotizie.it

"Un poster per la pace": le alunne vincitrici del concorso del Lions Club VCONews.it

Tom Holland e Zendaya sono stati protagonisti di un firmacopie dei poster di Spider-Man: No Way Home per un motivo nobile.IL CONTEST – FREE PATRICK ZAKI, PRISONER OF CONSCIENCE Per questa edizione speciale del concorso internazionale di comunicazione sociale “Poster For Tomorrow”, lanciata nel gennaio 2021, sono stati id ...