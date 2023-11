Un errore censurare la vignetta che dice la verità su Hamas

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 13 novembre 2023) Il Washington Post rimuove dal sito lasugli scudi umani di? E perché mai? Ma come? Ogni giorno, seguendo i vari talk c’è sempre qualcuno tra gli ospiti che racconta e sottolinea l’utilizzo di scudi umani da parte die questo senza essere censurato. Probabilmente è unache a parole magari non scuote le coscienze della gente ma che diventa cassa di risonanza se viene spiegata tramite un disegno. Una. Ecco perché io ho scelto di parlare con le illustrazioni. Arrivano dirette dentro l’anima come un “missile”. Sono sempre più convinto che, se di buon gusto e senza offese, lasia il mezzo di comunicazione più efficace e diretto di sempre. Signed prints are available here: https://t.co/JUc3diRCAYNewsletter: https://t.co/8dM9hIiIzx ...