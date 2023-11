Ultras della Roma in carcere per maltrattamenti in famiglia | nel 1994 accoltellò il vicequestore di Brescia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 13 novembre 2023) Gli agentiPolizia di Stato del commissariato Porta Pia, a seguito di approfondite indagini coordinate dalla ProcuraRepubblica di, hanno proceduto all’esecuzione di un’ordinanza di applicazionemisura cautelare in, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di, nei confronti di un 54enneno, gravemente indiziato del reato diin, anche in presenza di minori. Formia: lesioni,ine droga, fermato un uomo, era ricercato dalla Polizia IinLe indagini sono scaturite dalle dichiarazionimoglie legalmente separata che, ...