Ultime Notizie Serie A | Lautaro superato da Haaland per la Scarpa d’Oro; Osimhen racconta le offerte saudite; Spalletti difende Garcia

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 13 novembre 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Martinez, sorpasso die Mbappé per laTurno di campionato senza gol per Martinez: l’attaccante dell’Inter vienenella classifica delladae Mbappé. Napoli,: «Mai pensato di andare in Arabia. Inghilterra?…» Le parole di Victor, attaccante del Napoli, chelericevute in estate dall’Arabia Saudita. Napoli,: «Stimo molto, ingiusto fare paragoni» Le parole di Luciano ...