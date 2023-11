Ultime Notizie Roma del 13-11-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 novembre 2023)dailynews radiogiornale e buona serata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio mancano i requisiti per lo sciopero generale indetto da CGIL e Uil venerdì 17 novembre il Garner il garante conferma il contenuto del provvedimento adottato in data 8 novembre con cui viene chiesta la rimodulazione dello stop in alcuni settori lo sciopero così come proclamato dalle confederazioni sindacali Non può essere considerato quale sciopero generale ai fini dell’applicazione della disciplina che consente delle deroghe alle normative di settore sui servizi pubblici si legge in una nota dopo l’incontro con i due sindacati a stretto giro arriva il commento della Lega la commissione mette in castigo il capriccioso Maurizio Landini ha riferito della Repubblica Sergio Mattarella la questione delle case per gli studenti fuori sede di primaria importanza L’ho dichiarato nel ...