Ultime Notizie Roma del 13-11-2023 ore 19 | 10

(Di lunedì 13 novembre 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ci pensa che estendere gli attacchi contro le nostre forze i nostri civili gioca con il fuoco ha detto il premier Benjamin Netanyahu riferendosi alla situazione al confine nord di Israele ma senza nominare direttamente in bolla al fuoco aggiunto parlando in una base militare risponderemo con un fuoco ancora Maggiore che non ci mettano la prova Finora abbiamo trovato solo una minima parte delle nostre potenzialità ha detto doccia fredda per delle Wild alta la lega mancano i requisiti dello sciopero generale secondo l’autorità di garanzia sugli scioperi dunque non soffro convocato per venerdì 17 non può essere considerato come da consolidato orientamento della commissione quale sciopero generale ai fini dell’applicazione della disciplina che consente delle deroghe alle normative ...