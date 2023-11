Ultime Notizie Roma del 13-11-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 novembre 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno nuovamente gli asterischi apertura di tornare Ma se non voleva solo uccide il maggior numero possibile di italiani a prendere quanti più saggi potessi nell’ attacco sferrato lo scorso VII ottobre contro Israele quello di realtà voleva Come fermare Washington Post citando analisti nello scatenare una guerra regionale un conflitto più ampio profondo Le prove sono stati indicati da decine di funzionari della sicurezza e dell’intelligenza occidentale del Medio Oriente d’Italia Massimo voleva infliggere un colpo di proporzioni storiche con conseguente risposta di Israele volevo arrivare fino alla cisgiordania fingendo così anche un duro colpo l’autorità Nazionale palestinese gli ultimi ritrovamenti dell’intelligenza mettono anche in luce le tattiche i metodi usati da Max per far breccia nel ...