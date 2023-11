Ultime Notizie Roma del 13-11-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 novembre 2023)dailynews radiogiornale con informazione Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno medioriente un’apertura Bucci di un’intesa per il rilascio di 80 donne e bambini israeliani ostaggi in cambio di donne e adolescenti palestinesi detenuti da Israele negoziati in corso per farti anche capitale d’Egitto ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale americano Sullivan frena dopo la sedia l’ospedale ACI Fano Italia Uno non esclude l’accordo me non ne parlo più probabile che si concretizzi ti ha detto il premier italiano in un’intervista niente di sì senza dare ulteriori dettagli sui negoziati per il rilascio degli ottanti tra i bambini presi in ostaggio da maschi anche un americano di 3 anni con genitori sono stati uccisi negli attacchi del 7 ottobre secondo Washington Post l’intenzione di amassi il 7 ottobre scorso era innescare un conflitto in tutta ...