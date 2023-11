Ultime Notizie Roma del 13-11-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 novembre 2023)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Vigno nuovamente iester in apertura di giornata e continuano i bombardamenti israeliani su Gaza centrata anche una sede ONU recentemente evacuata da dipendenti è occupata da civili sfollati ci sono diverse vittime missili dal Libano Israele dimenticare i dies Bollate Tel Aviv Rispondi al fuoco ancora attenzioni tramite Miao e l’ONU il premier israeliano ha nuovamente preso di mira il segretario delle Nazioni Unite guterres ha criticato noi e non quei selvaggi di amato secca la replica dell’ inquilino del Palazzo di Vetro Israele a Gaza Non protegge cvv ieri intanto le forze di difesa israeliane hanno concesso una nuova pausa Umanitaria per permettere l’evacuazione dei Civili dal nord della striscia esercito assicurato un corridoio sicuro anche dall’ospedale di ...