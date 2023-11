Ultime Notizie Roma del 13-11-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 novembre 2023)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione studio Giuliano Ferrigno esteri il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto ieri che potrebbe esserci un potenziale accordo con la mazza sugli ortaggi ma ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli affermando che potrebbero ostacolare delicati negoziati per liberare le persone prese in ostaggio dal gruppo militante il 7 ottobre scorso penso che meno ne dico più o meno però le possibilità che si materializza ha detto in un’intervista qualsiasi accordo risultato di pressioni militari ha chiuso in italiano prima di mangiare il lavoro delle forze di difesa israeliane e da Giallo su un aereo militare statunitense caduto ieri nel Mediterraneo Orientale durante un’esercitazione ai comando europeo degli Stati Uniti e annuncia che 5 militari americani sono morti nello schianto ma non specifica dove stesse volando ...