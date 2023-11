Ugolini | «Tudor ha accettato il contratto di sei mesi | De Laurentiis ha voluto incontrarlo da solo»

(Di lunedì 13 novembre 2023) Massimoda Sky Sport. «Dehaincontraredasi è fatto conoscere, hanno parlato. Le parti si aggiorneranno,e il suo agente sono rimasti a Roma in attesa della decisione del presidente del Napoli. È lui il candidato forte alla successione di Rudi Garcia che non ha ricevuto alcuna comunicazione ufficiale da parte della società. Ancora: «Oggi è stato compiuto un passo avanti significativo con l’incontro tra Dee Garcia, il presidente haprendere contatto col croato. Ha proposto seidimagari con un’opzione per il prosieguo.chiedeva un anno e mezzo ma si è dichiarato ...

Intanto è intervenuto anche Massimo, sugli aggiornamenti che riguardano l'incontro tra De Laurentiis e l'agente di, candidato a sostituire Garcia sulla panchina del Napoli: " Non ci ...

Ugolini: «Tudor ha accettato il contratto di sei mesi, De Laurentiis ha ... IlNapolista

Ugolini, situazione Napoli: «Riunione in corso a Roma, dovrebbe ... IlNapolista

De Laurentiis a Roma per l’esonero di Garcia e il nuovo tecnico Conte rifiuta, Tudor la prima scelta metropolisweb Esonerare Garcia e trovare l’accordo per il nuovo tecnico del Napoli. E’ questa la mi ...De Laurentiis a Roma per l’esonero di Garcia e il nuovo tecnico Conte rifiuta, Tudor la prima scelta metropolisweb Esonerare Garcia e trovare l’accordo per il nuovo tecnico del Napoli. E’ questa la mi ...