Ugolini | «Oggi sapremo se Tudor accetta le condizioni di De Laurentiis»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 13 novembre 2023) A Sky Massimoha dato un resoconto delle prime ore del mattino in casa Napoli:: «Ci sarà una riunione con Dein cui dovrebbe partecipare il procuratore di Igor. Se verrannote le, il croato sarà il nuovo tecnico del Napoli. In questo momento lui è un passo avanti rispetto a Mazzarri, Giampaolo e Cannavaro. Sarebbe un’opzione suggestiva vedere Cannavaro sulla panchina degli azzurri, ma in questo momentoè la principale scelta; bisognerà vedere se accetterà ledel presidente. Questa mattina Garcia ha lasciato Napoli per volare a Cannes dalla compagna e la figlia, come fa di solito quando c’è la pausa Nazionali». IL PRESIDENTE DEL NAPOLI SPERA NELLE DIMISSIONI DI GARCIA: Libero: L’unica ...