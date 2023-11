Ucraina | Medio Oriente e Taiwan Il sistema internazionale raccontato da Nelli Feroci Iai

Leggi su formiche

(Di lunedì 13 novembre 2023) Nelodierno corrono delle macro-linee di frattura che dividono il globo in due grandi settori, divisi a loro volta da delle linee meno marcate ed appariscenti. Per interpretare queste linee, Formiche.net si è rivolta a Ferdinando, ambasciatore e presidente dell’Istituto Affari Internazionali. Oggi vi è una profonda demarcazione che separa il blocco occidentale e il fronte revisionista. Quando è uscita allo scoperto questa rottura? E quanto è marcata? Effettivamente una distanza di posizioni e di sensibilità tra Occidente e resto del mondo era emersa in occasione dell’aggressione russa all’e non si è ancora sanata. Questa divergenza di posizioni rimane come una minaccia sul futuro della governance globale. E per certi aspetti si è anche accentuata come ...