Ucraina | così lo stallo nella guerra con la Russia accentua malumori e dissidi tra generali e governanti Zelensky compreso

(Di lunedì 13 novembre 2023) Si scrive Volodymyr Ariev ma si legge Petro Poroshenko: il deputato del partito dell’ex presidente di centro destra, ora all’opposizione, ha annunciato pochi giorni fa sulla sua pagina Facebook che il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov intendeva “dimissionare” il comandante delle forze armate di Kiev, Valery Zaluzhny, ma poco dopo si è corretto: “Rimuoverò il post precedente riguardante la richiesta allo Stato maggiore di licenziamento di Zaluzhny. Ora da molte altre fonti dicono che non è“, ha scritto il parlamentare, che è giornalista e uomo politico di lunga esperienza e non un novellino. Ha anche aggiunto di aspettarsi una risposta chiara dal governo che nessuno licenzierà Zaluzhnyi e che “tutti questi giochi (politici) finiranno”. Il ministro – in carica da settembre dopo la sostituzione e l’autoesilio del suo predecessore, pesantemente sospettato di ...

