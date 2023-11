Tuttosport – Torino in doppia cifra… ma per i problemi muscolari

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 13 novembre 2023) 2023-11-13 09:30:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di- C’è un Toro che va incifra, ma in questa statistica sarebbe meglio avere numeri bassi: con lo stop di Linetty a Monza, il numero di giocatori granata che nel corso di questa stagione hanno accusatopiù o meno gravi di natura muscolare è salito a dieci. Tanti, troppi, in considerazione delle appena dodici partite disputate, quattordici compresa la Coppa Italia. E in effetti quasi non è passata gara nella quale non si sia visto un calciatore di Juric fermarsi, toccarsi una parte del corpo, quindi accasciarsi a terra. E sia chiaro che qui non si prendono in considerazione idi natura traumatica. Per quanto grave, la lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro di Schuurs ...