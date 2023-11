Tutto quello che devi sapere sulla Champions League femminile

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 13 novembre 2023) Una lunga corsa verso la coppa più ambita, uno spettacolo da non perdere per chi ama il calcio. Stiamo parlando della, la manifestazione più importante a livello di club, un torneo che promette di regalare emozioni e spettacolo dopo il grande successo del Mondiale in Australia e Nuova Zelanda vinto dalla Spagna in finale contro l'Inghilterra. Perché seguire la Women'sIl livello del gioco è altissimo, meno tattico rispetto alla versione maschile e proprio per questo più ricco di emozioni e di pronostici sovvertiti. Le sorprese, infatti, non mancano mai, così come le partite ricche di gol. E il pubblico apprezza molto, come dimostrano i numeri da record registrati nell'ultima edizione: l'anno scorso, per esempio, il Barcellona ha fatto registrare la partita ...