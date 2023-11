Tutto quello che compriamo online ci serve davvero? L’ecommerce ci ha resi compulsivi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 novembre 2023) di Leonardo Botta Alle scuole medie (correvano gli anni Ottanta) sul libro di Antologia lessi un articolo dal titolo “Previsioni per l’anno duemila”, in cui si vaticinavano scenari che l’autore immaginava avrebbe prodotto, da lì a vent’anni, il progresso tecnologico. Tra questi ricordo una nuova modalità di spesa, grazie alla quale il cliente, alzando la cornetta telefonica, avrebbe ordinato generi “alimentari e diversi” in un negozio in cui gli operatori avrebbero poi provveduto a consegnarli direttamente a casa sua. È andata decisamente meglio, per la nostra gioia. Diciamocelo: oggi vuoi mettere la soddisfazione di acquistare un oggetto (altro che con una telefonata!) con un semplice click di tastiera di pc o smartphone e vederselo recapitare a casa in 24 ore, senza nemmeno il fastidio di andare giù a prelevarlo (“sono il corriere Bartolini; mi aprite il portoncino che vi lascio un ...